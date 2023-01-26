ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під приводом реформування. У Сімферополі бюджетні установи скорочують штат працівників

Новость на русском →
Сімферополь, Четвер 26 січня 2023 19:28
Під приводом реформування. У Сімферополі бюджетні установи скорочують штат працівників Ілюстративне фото: у Сімферополі бюджетні установи скорочують штат працівників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Криму Росія продовжує приховану мобілізацію серед місцевого населення, зокрема громадян України. Окупанти мають намір поповнити підрозділи Чорноморського флоту.

Також раніше ми писали, що російські окупанти змушують вищі навчальні заклади у Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні. Зокрема, щоб поповнити лави мобілізованих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Крым Війна Росії проти України
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла