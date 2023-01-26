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Под предлогом реформирования. В Симферополе бюджетные учреждения сокращают штат работников

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Симферополь, Четверг 26 января 2023 19:28
Под предлогом реформирования. В Симферополе бюджетные учреждения сокращают штат работников Иллюстративное фото: в Симферополе бюджетные учреждения сокращают штат работников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Симферополе все бюджетные учреждения под предлогом реформирования получили указание о штатном сокращении работников на 10 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения, под предлогом реформирования, получили указание о штатном сокращении работников на 10 процентов. Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Крыму Россия продолжает скрытую мобилизацию среди местного населения, в том числе граждан Украины. Оккупанты намерены пополнить подразделения Черноморского флота.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность по обучению. В частности, чтобы пополнить ряды мобилизованных.

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