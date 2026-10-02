Під прицілом станції Starlink. ГУР попередило НАТО про плани нових атак росіян

Раніше РБК-Україна писало, що у ГУР розкрили дані про 23 російські підприємства. Вони залучені до виробництва керованих ракет 95Я6 для російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь".

Крім того, у ГУР опублікували інформацію про понад 10 банків, фінансових посередників і платіжних систем РФ, які допомагають обходити міжнародні санкції.