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Під прицілом станції Starlink. ГУР попередило НАТО про плани нових атак росіян

15:42 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Росія проведе диверсії проти станцій Starlink у Європі (Getty Images)

Росія починає нову хвилю диверсій у країнах Євросоюзу і НАТО. Зокрема, злочинні дії стосуються диверсій проти станцій Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного розвідувального управління Міністерства оборони України у Telegram.

РФ планує диверсії проти станцій Starlink

Спецслужби РФ замислили нові гібридні операції на території ЄС і НАТО, попереджає ГУР.

За словами розвідників, спецслужби держави-агресорки отримали завдання посилити активність на території держав ЄС та НАТО.

Вони готуються до гібридних операцій, спрямованих на:

  • підрив допомоги Україні,
  • послаблення спроможностей Альянсу.

Хто виконавці

Для виконання операцій, зокрема й диверсійного характеру, РФ планує залучити завербованих Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу (ГРУ) та Федеральною службою безпеки Росії агентів у Європі.

На що націлені диверсії

У полі зору російських спецслужб:

  • військові об’єкти,
  • критична інфраструктура,
  • системи зв’язку.

Серед ймовірних цілей агресора - приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані у державах Європи.

Раніше РБК-Україна писало, що у ГУР розкрили дані про 23 російські підприємства. Вони залучені до виробництва керованих ракет 95Я6 для російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь".

Крім того, у ГУР опублікували інформацію про понад 10 банків, фінансових посередників і платіжних систем РФ, які допомагають обходити міжнародні санкції.

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ЄвросоюзНАТОУкраїнаStarlinkГУР