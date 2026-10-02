Под прицелом станции Starlink. ГУР предупредило НАТО о планах новых атак россиян

Ранее РБК-Украина писало, что в ГУР раскрыли данные о 23 российских предприятиях. Они привлечены к производству управляемых ракет 95Я6 для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Кроме того, в ГУР опубликовали информацию о более чем 10 банках, финансовых посредниках и платежных системах РФ, помогающих обходить международные санкции.