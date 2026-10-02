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Под прицелом станции Starlink. ГУР предупредило НАТО о планах новых атак россиян

15:42 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Россия проведет диверсии против станций Starlink в Европе (Getty Images)

Россия начинает новую волну диверсий в странах Евросоюза и НАТО. В частности, преступные действия касаются диверсий против станций Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины в Telegram.

РФ планирует диверсии против станций Starlink

Спецслужбы РФ затеяли новые гибридные операции на территории ЕС и НАТО, предупреждает ГУР.

По словам разведчиков, спецслужбы государства-агрессора получили задачу усилить активность на территории государств ЕС и НАТО.

Они готовятся к гибридным операциям, направленным на:

  • подрыв помощи Украине,
  • ослабление возможностей Североатлантического союза.

Кто исполнители

Для выполнения операций, в том числе и диверсионного характера, РФ планирует привлечь завербованных Главным разведывательным управлением Генерального штаба (ГРУ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России агентов в Европе.

На что нацелены диверсии

В поле зрения российских спецслужб:

  • военные объекты,
  • критическая инфраструктура,
  • системы связи

Среди возможных целей агрессора - приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в государствах Европы.

Ранее РБК-Украина писало, что в ГУР раскрыли данные о 23 российских предприятиях. Они привлечены к производству управляемых ракет 95Я6 для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Кроме того, в ГУР опубликовали информацию о более чем 10 банках, финансовых посредниках и платежных системах РФ, помогающих обходить международные санкции.

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