Під прицільним вогнем ворога. ДСНС показала ліквідацію наслідків обстрілу Курахового

Російські окупанти вчора обстріляли місто Курахове Донецької області. В результаті ворожого обстрілу в місті загорівся будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
"Вчора у місті внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку. Під час роботи вогнеборців ворог активізувався та вів прицільний обстріл по надзвичайниках", - повідомили в ДСНС.
Однак, за словами співробітників ДСНС, попри вибухи снарядів, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Ми повідомляли, що сьогодні ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки.
Крім цього, вчора РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.
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