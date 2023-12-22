Под прицельным огнем врага. ГСЧС показала ликвидацию последствий обстрела Курахово

"Вчера в городе в результате обстрела возник пожар частного жилого дома. Во время работы пожарных враг активизировался и вел прицельный обстрел по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в ГСЧС.

Однако, по словам сотрудников ГСЧС, несмотря на взрывы снарядов, спасателям удалось ликвидировать пожар.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Мы сообщали, что сегодня враг нанес артиллерийские удары по Кураховому и селу Антоновке Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины.

Кроме того, вчера РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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