Під прицільним вогнем ворога. ДСНС показала ліквідацію наслідків обстрілу Курахового

Російські окупанти вчора обстріляли місто Курахове Донецької області. В результаті ворожого обстрілу в місті загорівся будинок.

"Вчора у місті внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку. Під час роботи вогнеборців ворог активізувався та вів прицільний обстріл по надзвичайниках", - повідомили в ДСНС.

Однак, за словами співробітників ДСНС, попри вибухи снарядів, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Ми повідомляли, що сьогодні ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки.

Крім цього, вчора РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.