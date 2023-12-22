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Під прицільним вогнем ворога. ДСНС показала ліквідацію наслідків обстрілу Курахового

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 18:00
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Під прицільним вогнем ворога. ДСНС показала ліквідацію наслідків обстрілу Курахового Фото: ДСНС показала ліквідацію наслідків обстрілу Курахового (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчора обстріляли місто Курахове Донецької області. В результаті ворожого обстрілу в місті загорівся будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Вчора у місті внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку. Під час роботи вогнеборців ворог активізувався та вів прицільний обстріл по надзвичайниках", - повідомили в ДСНС.

Однак, за словами співробітників ДСНС, попри вибухи снарядів, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Ми повідомляли, що сьогодні ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки.

Крім цього, вчора РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

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