Під Полтавою стався землетрус

За даними сейсмологів. епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині в 10 кілометрів.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Його могли відчути люди, які знаходяться всередині приміщення. А ось під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - розповіли у відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло. що у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера. Воно сталося ввечері у п'ятницю, 26 травня, за 20 кілометрів на захід від облцентру. Перед тим сейсмологи класифікували по параметрах як 2,7 бала.

Нагадаємо також, що землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області минулого грудня.

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