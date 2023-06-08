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Под Полтавой произошло землетрясение

Автор: Наталья Кава

В Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7 балла по школе Рихтера. Он произошел 8 июня в 10:23 в 26 километрах к юго-востоку от города Полтава.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили Главный центр специального контроля.

По данным сейсмологов. эпицентр подземных толчков залегал на глубине в 10 км.

По классификации землетрясений относится к ощутимым. Его могли ощутить люди, находящиеся внутри помещения. А вот под открытым небом – только в благоприятных условиях.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - рассказали в ведомстве.

Ранее РБК-Украина сообщало. что в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла по школе Рихтера. Оно произошло вечером в пятницу, 26 мая, в 20 километрах к западу от облцентра. До этого сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 балла.

Напомним также, что землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области в прошлом декабре.

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Полтава