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Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян, - ЦПД

Фото: під Покровськом ЗСУ вдалося зупинити активний наступ окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові зупинили наступ російської армії під Покровськом Донецкої області. Також відомо про ще один успіх ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян наразі", - розповів він.

Крім того, за даними Коваленка, спроба прориву ворога до Любимівки у Курській області теж зупинена.

Ситуація в районі Покровська

Війська РФ продовжують просуватися на Донбасі. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.

За даними Генштаба на 3 жовтня загалом на фронті відбулось 142 боєвих зіткнення. Росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках.

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