Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян, - ЦПД

Ситуація в районі Покровська

Війська РФ продовжують просуватися на Донбасі. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.

За даними Генштаба на 3 жовтня загалом на фронті відбулось 142 боєвих зіткнення. Росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках.

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