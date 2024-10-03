Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян, - ЦПД

Ситуация в районе Покровска

Войска РФ продолжают продвигаться на Донбассе. В частности, по данным Института изучения войны, успехи у оккупантов фиксируются на Луганском и Донецком направлениях.

По данным Генштаба на 3 октября всего на фронте произошло 142 боевых столкновения. Россияне больше всего атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.

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