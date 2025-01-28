Під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (відео)

На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону із п’яти бронемашин. Бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Зазначається, що ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати танка Leopard.
"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. У підсумку - влучивши щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі й по кілька разів, розтрощив усю колону з десантом російських окупантів", - розповіли військові.
На відео зафіксована бойова робота танкістів 33-ї окремої механізованої бригади.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 833 тисячі військових.
Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.