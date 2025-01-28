Під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (відео)

Зазначається, що ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати танка Leopard.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. У підсумку - влучивши щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі й по кілька разів, розтрощив усю колону з десантом російських окупантів", - розповіли військові.

На відео зафіксована бойова робота танкістів 33-ї окремої механізованої бригади.