Под Покровском экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 833 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.

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