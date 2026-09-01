ЗСУ ударили по базах запуску дронів у Донецьку та Криму

Сили оборони України 31 серпня та в ніч на 1 вересня завдали ударів по низці військових об'єктів росіян - від Криму до тилових областей РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

Удари по Криму та Донеччині

У місті Донецьку та в Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму, українські підрозділи уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Саме звідти окупанти запускають дрони по території України.

Також у Мирному, в окупованому Криму, вдалося вивести з ладу вузол зв'язку противника.

Що уразили на Запоріжжі та Луганщині

У Пологах Запорізької області під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів. Це один з об'єктів, звідки росіяни координують дії своїх підрозділів на цьому напрямку.

У Верхньокам'янці Луганської області українські захисники уразили район, де ворог зосередив військову техніку.

Дісталося й тиловим регіонам РФ. У Борисівці Бєлгородської області знищено склад паливно-мастильних матеріалів, який окупанти використовували для забезпечення техніки.

Ступінь завданих ворогу збитків наразі уточнюється.

Окремо в Генштабі повідомили про підтвердження результатів попереднього удару. За даними аналізу, 30 серпня українські підрозділи уразили пускову установку та місце зберігання БпЛА.

Обидва об'єкти знаходились у районі Цимбулової в Орловській області Росії.

Напередодні, 31 серпня, Сили оборони України вже завдавали ударів по радіолокаційній станції та командно-штабній машині зенітного ракетного комплексу С-400 у Брянській області Росії.