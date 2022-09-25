Під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis

У неділю, 25 вересня, у передмісті Парижа розпочалася пожежа на складі найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, французькі рятувальники вже почали гасіння вогню та закликали населення не наближатися до району у південному передмісті столиці Франції, де знаходиться склад.

Vos images témoins de l'incendie en cours dans un entrepôt de fruits et légumes de 7.000 m2 du marché Rungis pic.twitter.com/OybJPRid6o — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2022

При цьому інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Зазначимо, що на ринку Rungis працюють близько 12 тисяч людей, він постачає свіжі продукти Париж і прилеглі райони.