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Під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis

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Париж, Неділя 25 вересня 2022 16:57
Під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis Фото: під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis (twitter.com/Gamer_Dreams)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 25 вересня, у передмісті Парижа розпочалася пожежа на складі найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, французькі рятувальники вже почали гасіння вогню та закликали населення не наближатися до району у південному передмісті столиці Франції, де знаходиться склад.

При цьому інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Зазначимо, що на ринку Rungis працюють близько 12 тисяч людей, він постачає свіжі продукти Париж і прилеглі райони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на південному заході Франції на початку серпня було евакуйовано 10 тисяч людей через масові лісові пожежі.

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Франція Париж Пожежа
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