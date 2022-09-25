Під Парижем загорівся склад найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis
У неділю, 25 вересня, у передмісті Парижа розпочалася пожежа на складі найбільшого у світі продовольчого ринку Rungis.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, французькі рятувальники вже почали гасіння вогню та закликали населення не наближатися до району у південному передмісті столиці Франції, де знаходиться склад.
Vos images témoins de l'incendie en cours dans un entrepôt de fruits et légumes de 7.000 m2 du marché Rungis pic.twitter.com/OybJPRid6o— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2022
При цьому інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.
Зазначимо, що на ринку Rungis працюють близько 12 тисяч людей, він постачає свіжі продукти Париж і прилеглі райони.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на південному заході Франції на початку серпня було евакуйовано 10 тисяч людей через масові лісові пожежі.
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