Под Парижем загорелся склад крупнейшего в мире продовольственного рынка Rungis
В воскресенье, 25 сентября, в пригороде Парижа начался пожар на складе самого большого в мире продовольственного рынка Rungis.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, французские спасатели уже начали тушение огня и призвали население не приближаться к району в южном пригороде столицы Франции, где находится склад.
Vos images témoins de l'incendie en cours dans un entrepôt de fruits et légumes de 7.000 m2 du marché Rungis pic.twitter.com/OybJPRid6o— BFMTV (@BFMTV) September 25, 2022
При этом информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.
Отметим, что на рынке Rungis работают около 12 тысяч человек, он снабжает свежими продуктами Париж и прилегающие районы.
Напомним, ранее стало известно, что на юго-западе Франции в начале августа были эвакуированы 10 тысяч человек из-за массовых лесных пожаров.
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