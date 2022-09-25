Под Парижем загорелся склад крупнейшего в мире продовольственного рынка Rungis

В воскресенье, 25 сентября, в пригороде Парижа начался пожар на складе самого большого в мире продовольственного рынка Rungis.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным издания, французские спасатели уже начали тушение огня и призвали население не приближаться к району в южном пригороде столицы Франции, где находится склад.

Vos images témoins de l'incendie en cours dans un entrepôt de fruits et légumes de 7.000 m2 du marché Rungis pic.twitter.com/OybJPRid6o — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2022

При этом информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Отметим, что на рынке Rungis работают около 12 тысяч человек, он снабжает свежими продуктами Париж и прилегающие районы.