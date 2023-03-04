Під окупованим Сімферополем пролунали вибухи

У суботу, 4 березня, в окупованому Сімферопольському районі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Повідомляють про збитий безпілотник на підльоті до смт Гвардійське Сімферопольського району", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.
Нагадаємо, що 24 січня увечері мешканці тимчасово окупованого Сімферополя почули кілька гучних вибухів.
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