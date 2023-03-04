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Під окупованим Сімферополем пролунали вибухи

Фото: В окупованому Сімферопольському районі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 березня, в окупованому Сімферопольському районі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Повідомляють про збитий безпілотник на підльоті до смт Гвардійське Сімферопольського району", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Нагадаємо, що 24 січня увечері мешканці тимчасово окупованого Сімферополя почули кілька гучних вибухів.

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