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В окупованому Сімферополі пролунали вибухи

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Сімферополь, Вівторок 24 січня 2023 17:16
В окупованому Сімферополі пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Сімферополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 січня, увечері мешканці тимчасово окупованого Сімферополя почули кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За непідтвердженою інформацією, жителі міста почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом кількох хвилин.

При цьому в мережі зазначають, що всього у місті пролунали чотири вибухи.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в різних частинах Криму пролунала низка вибухів.

Також ми писали, що, за словами генерала-лейтенанта США у відставці Бена Ходжеса, Україна може повернути Крим до кінця серпня 2023 року.

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