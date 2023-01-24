В окупованому Сімферополі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

При цьому в мережі зазначають, що всього у місті пролунали чотири вибухи.

За непідтвердженою інформацією, жителі міста почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом кількох хвилин.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в різних частинах Криму пролунала низка вибухів.

Також ми писали, що, за словами генерала-лейтенанта США у відставці Бена Ходжеса, Україна може повернути Крим до кінця серпня 2023 року.

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