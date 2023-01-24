В окупованому Сімферополі пролунали вибухи
Ілюстративне фото: в окупованому Сімферополі пролунали вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 24 січня, увечері мешканці тимчасово окупованого Сімферополя почули кілька гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За непідтвердженою інформацією, жителі міста почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом кількох хвилин.
При цьому в мережі зазначають, що всього у місті пролунали чотири вибухи.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в різних частинах Криму пролунала низка вибухів.
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