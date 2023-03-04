Под оккупированным Симферополем раздались взрывы

В субботу, 4 марта, в оккупированном Симферопольском районе раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Сообщают о сбитом беспилотнике на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района", - говорится в сообщении.
Официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, 24 января вечером жители временно оккупированного Симферополя услышали несколько громких взрывов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.