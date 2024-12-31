Під окупованим Севастополем пролунали вибухи

Зазначається, що системи ППО російських окупантів працюють в Козачій бухті. Нагадаємо, вона розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент.

Між тим севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв розповідав у своєму Telegram-каналі на тлі серії виходів при стрільбі з "Панцира-С1", що начебто було збито два безпілотники над акваторією Чорного моря.

Водночас в мережі пишуть, що в районі Козачої бухти під Севастополем "щось вибухає".

"Ще один дуже гучний вибух у Севастополі, о 01.18, повідомляють підписники. Вибухи долинають з моря, Z-паблики пишуть, що Севастополь атакують морські дрони. І знову потужний вибух у Севастополі, все тремтить, повідомляють підписники", - йдеться в публікації "Кримського вітру".

Пізніше канал додав, що з'явилися повідомлення про знищення російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор" в районі Козачої бухти. Проте дана інформація ще не підтверджена.

Козача бухта в районі окупованого Севастополя на карті (фото: скрін google.com/maps/place)

Оновлено: заява окупантів про атаку морських дронів

Пізніше представник окупаційної "адміністрації" Севастополя заявив, що "гучні звуки", що було чути в місті, пов'язані з "відбиттям спроби атаки надводних безпілотників".

Попри твердження про начебто нейтралізацію морських БПЛА - у множині, він пише в Telegram, що "за попередньою інформацією знищено 1 БЕК" (безекіпажний катер).

Оновлено: з'явилося фото вибуху під Севастополем

Пізніше в мережі показали фото "бавовни" в акваторії Севастополя. Світлину оприлюднив "Кримський вітер". Між тим Z-пабліки пишуть, що на кадрі начебто показаний вибух морського дрона.

Оновлено: новий вибух у Севастополі

За даними "Кримського вітру", близько пів на другу ночі у районі міста Севастополь знову пролунав вибух після певного затишшя.

Також в мережі пишуть, що в повітря підняли кілька вертольотів окупантів.