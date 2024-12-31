Под оккупированным Севастополем прогремели взрывы

Отмечается, что системы ПВО российских оккупантов работают в Казачьей бухте. Напомним, она расположена в 15 километрах от центра Севастополя, к северо-западу мыса Фиолент, между Камышовой бухтой и мысом Фиолент.

Между тем севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев рассказывал в своем Telegram-канале на фоне серии выходов при стрельбе из "Панциря-С1", что якобы были сбиты два беспилотника над акваторией Черного моря.

В то же время в сети пишут, что в районе Казачьей бухты под Севастополем "что-то взрывается".

"Еще один очень громкий взрыв в Севастополе, в 01.18, сообщают подписчики. Взрывы доносятся с моря, Z-паблики пишут, что Севастополь атакуют морские дроны. И снова мощный взрыв в Севастополе, все дрожит, сообщают подписчики", - говорится в публикации "Крымского ветра".

Позже канал добавил, что появились сообщения об уничтожении российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" в районе Казачьей бухты. Однако данная информация еще не подтверждена.

Казачья бухта в районе оккупированного Севастополя на карте (фото: скрин google.com/maps/place)

Обновлено: заявление оккупантов об атаке морских дронов

Позже представитель оккупационной "администрации" Севастополя заявил, что "громкие звуки", которые были слышны в городе, связаны с "отражением попытки атаки надводных беспилотников".

Несмотря на утверждение о якобы нейтрализации морских БПЛА - во множестве, он пишет в Telegram, что "по предварительной информации уничтожен 1 БЭК" (безэкипажный катер).

Обновлено: появилось фото взрыва под Севастополем

Позже в сети показали фото "хлопка" в акватории Севастополя. Фотографию обнародовал "Крымский ветер". Между тем Z-паблики пишут, что на кадре вроде бы показан взрыв морского дрона.