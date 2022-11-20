Під окупованим Мелітополем пролунали потужні вибухи

У неділю, 20 листопада, увечері під тимчасово окупованим Мелітополем пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
За його словами, вибухи пролунали в районі селища Веселе поблизу залізничної станції.
Федоров додав, що більш детальні подробиці події все ще уточнюють.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури разом із російським прапором.
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