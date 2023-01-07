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Під окупованим Луганськом вибухнув магістральний газопровід: відео

Фото: під окупованим Луганськом вибухнув магістральний газопровід (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабний вибух стався на ділянці газопроводу у Лутугиному, Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Новини.

Масштабний вибух на газопроводі стався ввечері суботи, 7 січня. Попередньо відомо, що аварія призвела до відсутності газу більш ніж 13 000 абонентів.

Зазначимо, місто Лутугіне знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

Водночас станом на 19:40 у Луганській ОВА не прокоментували інцидент.

В той же час, представники пыдконтрольного окупантам "ЛУГАНСЬКГАЗУ" заявили, що на місце аваріїї вже направлено працівників, которій займуться відновленням газопроводу.

"Увечері 7 січня в місті Лутугине стався вибух на магістральному газопроводі. На цей час на місці інциденту присутні фахівці "ЛУГАНСЬКГАЗ" на чолі з керівництвом підприємства", - сказано у повідомленні.

Російський Telegram-канал Mash опублікував відео з перших хвилин вибуху на газопроводі.

Раніше повідомлялось, що в Іркутській області РФ стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі.

17 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у російському Владивостоці сталася масштабна пожежа на складі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на російському нафтокомбінаті в Східному Сибіру.

Додамо, раніше стало відомо про пожежу в торговельному центрі в Підмосков'ї.

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