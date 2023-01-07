Під окупованим Луганськом вибухнув магістральний газопровід: відео

Масштабний вибух на газопроводі стався ввечері суботи, 7 січня. Попередньо відомо, що аварія призвела до відсутності газу більш ніж 13 000 абонентів.

Зазначимо, місто Лутугіне знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

Водночас станом на 19:40 у Луганській ОВА не прокоментували інцидент.

В той же час, представники пыдконтрольного окупантам "ЛУГАНСЬКГАЗУ" заявили, що на місце аваріїї вже направлено працівників, которій займуться відновленням газопроводу.

"Увечері 7 січня в місті Лутугине стався вибух на магістральному газопроводі. На цей час на місці інциденту присутні фахівці "ЛУГАНСЬКГАЗ" на чолі з керівництвом підприємства", - сказано у повідомленні.

Російський Telegram-канал Mash опублікував відео з перших хвилин вибуху на газопроводі.