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Потужний вибух стався на нафтогазовому родовищі в Іркутській області РФ

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Росія, Неділя 18 грудня 2022 18:58
Потужний вибух стався на нафтогазовому родовищі в Іркутській області РФ Фото: потужний вибух на нафтогазовому родовищі стався в Росії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

В Іркутській області РФ стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють медіа, в Усть-Кутському районі на Марківському родовищі горить технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу. Зазначається, що пожежа охопила площу близько 1000 квадратних метрів. Є постраждалий.

Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.

Вчора, 17 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у російському Владивостоці сталася масштабна пожежа на складі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на російському нафтокомбінаті в Східному Сибіру.

Додамо, раніше стало відомо про пожежу в торговельному центрі в Підмосков'ї.

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