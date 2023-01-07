Під окупованим Луганськом вибухнув магістральний газопровід: відео
Масштабний вибух стався на ділянці газопроводу у Лутугиному, Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Новини.
Масштабний вибух на газопроводі стався ввечері суботи, 7 січня. Попередньо відомо, що аварія призвела до відсутності газу більш ніж 13 000 абонентів.
Зазначимо, місто Лутугіне знаходиться під російською окупацією з 2014 року.
Водночас станом на 19:40 у Луганській ОВА не прокоментували інцидент.
В той же час, представники пыдконтрольного окупантам "ЛУГАНСЬКГАЗУ" заявили, що на місце аваріїї вже направлено працівників, которій займуться відновленням газопроводу.
"Увечері 7 січня в місті Лутугине стався вибух на магістральному газопроводі. На цей час на місці інциденту присутні фахівці "ЛУГАНСЬКГАЗ" на чолі з керівництвом підприємства", - сказано у повідомленні.
Російський Telegram-канал Mash опублікував відео з перших хвилин вибуху на газопроводі.
Раніше повідомлялось, що в Іркутській області РФ стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі.
17 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у російському Владивостоці сталася масштабна пожежа на складі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на російському нафтокомбінаті в Східному Сибіру.
Додамо, раніше стало відомо про пожежу в торговельному центрі в Підмосков'ї.
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