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Под оккупированным Луганском взорвался магистральный газопровод: видео

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Лутугино, Суббота 07 января 2023 20:05
Под оккупированным Луганском взорвался магистральный газопровод: видео Фото: под оккупированным Луганском взорвался магистральный газопровод (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабный взрыв произошел на участке газопровода в Лутугино Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Масштабный взрыв на газопроводе произошел вечером субботы, 7 января. Предварительно известно, что авария привела к отсутствию газа более 13 000 абонентов.

Отметим, что город Лутугино находится под российской оккупацией с 2014 года.

В то же время, по состоянию на 19:40 в Луганской ОВА не прокомментировали инцидент.

В то же время, представители подконтрольного оккупантам "ЛУГАНСКГАЗа" заявили, что на место аварии уже направлены работники, которые займутся восстановлением газопровода.

"Вечером 7 января в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе. В настоящее время на месте инцидента присутствуют специалисты "ЛУГАНСКГАЗ" во главе с руководством предприятия", - сказано в сообщении.

Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео с первых минут взрыва на газопроводе.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области РФ произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении.

17 декабря, РБК-Украина сообщало, что в российском Владивостоке произошел масштабный пожар на складе.

Напомним, недавно мы писали о пожаре нароссийском нефтекомбинате в Восточной Сибири.

Ранее стало известно опожаре в торговом центре в Подмосковье.

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