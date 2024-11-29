Під окупацією перебувають 2 млн об'єктів культурної спадщини України, - Точицький

Ціль ворога - українська ідентичність

За словами Миколи Точицького, російська агресія спрямована не лише на фізичне руйнування інфраструктури, а й на знищення української національної ідентичності.

"Куди цілить наш споглядовічний ворог? Він цілить не лише по будинках, він цілить нашу з вами ідентичність. Біля двох мільйонів наших з вами елементів культурної спадщини зараз знаходяться під окупацією", - заявив міністр.

Систематичне вивезення культурних цінностей

Міністр наголосив, що окупанти систематично вивозять українські культурні скарби до Росії. Вони намагаються переписати історію, привласнюючи здобутки української культури.

"Тими чи іншими частинами, починаючи ще з Чернігівського князівства, це все вивозиться до Москви або Санкт-Петербурга. Вони прагнуть довести, що Росія є основою нашої історії. Але це абсолютна неправда", - підкреслив Точицький.

Масштаби руйнувань культурної інфраструктури

Микола Точицький також повідомив, що внаслідок війни в Україні вже зруйновано близько 1 700 мистецьких і культурних закладів.

"Ми всі знаємо і пам'ятаємо Маріупольський драмтеатр, але таких закладів вже тисячі," - зазначив він.

Серед цих об'єктів - музеї, театри, бібліотеки, пам’ятки архітектури, які є невід’ємною частиною національної спадщини.

Збереження культури

Масштабні руйнування та крадіжки культурних цінностей свідчать про наміри агресора знищити самобутність України як незалежної держави. Збереження культурної спадщини та документування злочинів окупантів залишаються ключовими завданнями для України в умовах війни.