Під Одесою затримали депутата, який викрав катер вартістю понад 2 млн гривень

В Одеській області голову однієї з райрад затримали за те, що він вкрав катер вартістю понад 2 млн гривень. Катер депутат сховав на території рибацького комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Так, дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів.

"Катер сховали на території рибацького комплексу", - розповіли в поліції, додавши, що чиновник навіть залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини.

Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним.

"Відтак своїми діями фігурант спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тис. гривень матеріальних збитків", - додали в поліції.

Чоловіка затримали. Наразі правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

