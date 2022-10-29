UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Одесою сьогодні та завтра лунатимуть вибухи: що відомо

Фото: під Одесою сьогодні і завтра лунатимуть вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу та неділю, 29-30 жовтня, в Одеському і Болградському районах Одеської області буде чутно вибухи. Мешканцям розповіли, що ж саме буде відбуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Сьогодні та завтра в Одеському і Болградському районах Одещини відбудуться контрольовані вилучення та знищення кількох боєприпасів часів Другої Світової війни", - йдеться в повідомленні.

Братчук вкотре наголосив про необхідність правил мінної безпеки.

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на 24 жовтня було чутно вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні