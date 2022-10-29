Під Одесою сьогодні та завтра лунатимуть вибухи: що відомо

У суботу та неділю, 29-30 жовтня, в Одеському і Болградському районах Одеської області буде чутно вибухи. Мешканцям розповіли, що ж саме буде відбуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Сьогодні та завтра в Одеському і Болградському районах Одещини відбудуться контрольовані вилучення та знищення кількох боєприпасів часів Другої Світової війни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на 24 жовтня було чутно вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

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