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Під Одесою в штучній водоймі потонули двоє дітей

Фото: діти потонули у штучній водоймі під Одесою 2 жовтня (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Під Одесою сталася трагедія. У штучному водоймищі в понеділок, 2 жовтня, потонули два 13-річні підлітки.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДСНС України, Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Дослідне Одеського району, під час купання у штучній водоймі зникли діти", - йдеться в повідомленні ДСНС Одеської області.

 

На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла двох 13-річних хлопчиків.

"На місці події з батьками загиблих працюють психологи ДСНС. Усі деталі події з’ясовує поліція", - зазначили рятувальники.

Як додали в ДСНС України, з початку року кількість загиблих на водоймах України вже сягнула 889, з яких 86 - діти. Минулого тижня загинуло 13 людей, серед яких одна дитина. 

Як повідомлялося, 3 серпня в Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик. Про НП повідомили рятувальники.

Зазначимо, взимку аналогічний випадок трапився у Білогородці Київської області. Там 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув. Його почали шукати лише за три години.

 

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Одеса