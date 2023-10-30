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Під Одесою рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я

Одеса, Понеділок 30 жовтня 2023 14:46
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Під Одесою рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я Фото: під Одесою рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала в Одеській області рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті спецоперації на "гарячому" затримано організатора банди. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався "прорвати" держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я", - йдеться в повідомленні.

За таку "послугу" зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тис. доларів.

Як працювала схема?

Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників - мешканців так званої "ПМР".

"Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Тelegram-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я. На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон", - розповіли в СБУ.

Зловмисники "гарантували" потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через "придністровське" квазіутворення.

Встановлено, що організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як "перевалочний пункт" для збору ухилянтів.

Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині. Крім того, керівник районного військкомату та голова ВЛК у Харкові організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За це вони отримували 5-7 тисяч доларів.

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