Под Одессой рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье

СБУ задержала в Одесской области рецидивиста. Он хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В результате спецоперации на "горячем" задержан организатор банды. Находясь за рулем собственного авто, он пытался "прорвать" госграницу и таким образом вывезти двух уклонистов в непризнанное Приднестровье", - говорится в сообщении.

За такую "услугу" злоумышленник получил от своих клиентов в общей сложности 7 тыс. долларов.

Как работала схема?

Организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух сообщников - жителей так называемой "ПМР".

"Для поиска уклоистов они создали специализированный Тelegram-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья. На этом интернет-ресурсе фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации, совершив побег за границу", - рассказали в СБУ.

Злоумышленники "гарантировали" потенциальным призывникам, что переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через "приднестровское" квазиобразование.

Установлено, что организатор группировки использовал собственный частный дом на пограничье Одесской области как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов.

Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области. Кроме того, руководитель районного военкомата и глава ВЛК в Харькове организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. За это они получали 5-7 тысяч долларов.