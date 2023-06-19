Під Одесою працівник ТЦК почав стріляти під час вручення повістки чоловіку на ринку

У Рені Одеської області працівник ТЦК та СП почав стріляти, коли вручав повістку одному з чоловіків на місцевому ринку. інцидент трапився 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Так, між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) й місцевим мешканцем під час вручення йому повістки виник конфлікт.

"У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета", - йдеться в повідомленні.

Очевидці відразу викликали поліцію. Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази. Вони надалі будуть скеровані на експертне дослідження.

Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.