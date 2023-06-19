Под Одессой работник ТЦК начал стрелять во время вручения повестки мужчине на рынке
В Рени Одесской области работник ТЦК и СП начал стрелять, когда вручал повестку одному из мужчин на местном рынке. Инцидент произошел 18 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Так, между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и местным жителем во время вручения ему повестки возник конфликт.
"В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления выстрелил вверх из стартового пистолета", - говорится в сообщении.
Очевидцы сразу вызвали полицию. Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия, и изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства. Они будут направлены на экспертное исследование.
Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, ранее РБК-Украина разъясняло процедуру получения повестки. Подробнее об этом - читайте в материале.
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