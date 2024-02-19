Під Одесою підірвали автомобіль УДА, постраждали двоє людей

У селі Гвардійське в Одеському районі стався вибух автомобіля Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей - жінка і чоловік. Внаслідок інциденту вони отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області та Facebook -сторінку УДА.

Постраждалі були доставлені в лікарню з численними травмами.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля, на місці працюють вогнеборці, слідчо-оперативні групи слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласної поліції.

Як зазначили в правоохоронних органах, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

"Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі", - йдеться у заяві поліції.

В УДА зробили заяву

Тим часом в УДА розцінюють випадок як терористичний акт, та зробили заяву щодо події, зокрема закликали усіх, кому можуть бути відомі обставини злочину та інформація щодо виконавців - передати дані за винагороду у розмірі 10 тисяч доларів.

"Сьогодні увечері біля одного з військових об'єктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра - Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що командування УДА "розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ".

"Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ", - передали в УДА.

Російські ДРГ

Як розповідав раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демчинка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

Також нагадаємо, перед тим у лютому СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою для ДРГ. Один із них було вилучено поблизу Києва.