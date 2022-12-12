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Под Одессой в квартире взорвался туристический газовый баллончик: есть разрушения (фото)

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 20:37
Под Одессой в квартире взорвался туристический газовый баллончик: есть разрушения (фото) Фото: Под Одессой в квартире взорвался туристический газовый баллончик (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитрий Браславский

В квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Одесской области.

"В результате взрыва в квартире на 19-м этаже 25-этажного жилого дома по улице Академика Сахарова в селе Лески Одесского района произошло разрушение фасадной стены и окна без дальнейшего возгорания", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечали, что по месту вызова погибших и пострадавших нет. В настоящее время причина взрыва устанавливается.

"В очередной раз обращаемся к гражданам неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, которые создают потенциальную угрозу", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что украинцы в условиях постоянных исключений свет начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров.

За все время полномасштабного вторжения украинские пиротехники обезвредили более 300 тысяч взрывоопасных предметов.

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