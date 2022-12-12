В Україні побільшало пожеж через газові пальники: як убезпечити себе

Українці в умовах постійних виключень світло почали використовувати газові пальники в домівках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

За даними рятувальників, лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Загинули 10 людей, ще 6 постраждали. У ДСНС закликали українців дотримуватися правил безпеки та дали декілька порад: купуйте сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу;

неухильно дотримуйтеся інструкції виробника;

газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі, тому у приміщенні, де живуть люди, обов’язково має бути вентиляція;

перевіряйте цілісність балончика, відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину;

не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.