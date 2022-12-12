В Україні побільшало пожеж через газові пальники: як убезпечити себе
Фото: українцям дали поради з використання газових пальників (freepik com)
Українці в умовах постійних виключень світло почали використовувати газові пальники в домівках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
За даними рятувальників, лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Загинули 10 людей, ще 6 постраждали.
У ДСНС закликали українців дотримуватися правил безпеки та дали декілька порад:
- купуйте сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу;
- неухильно дотримуйтеся інструкції виробника;
- газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі, тому у приміщенні, де живуть люди, обов’язково має бути вентиляція;
- перевіряйте цілісність балончика, відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину;
- не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.
Нагадаємо, раніше рятувальники дали українцям поради, як підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту.
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