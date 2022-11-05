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Під Одесою на ходу спалахнула маршрутка: людей врятував курсант

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Одеса, Субота 05 листопада 2022 12:26
Під Одесою на ходу спалахнула маршрутка: людей врятував курсант Фото: під Одесою на ходу спалахнула маршрутка (ілюстрація/facebook.com/usov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області в п'ятницю, 4 листопада, на ходу спалахнула маршрутка. Вчасно евакуюватися та врятуватися пасажирам допоміг курсант поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Ілля Колісник, курсант Одеського державного університету внутрішніх справ, повертався вчора після навчального тижня додому до Одеської області. Коли у маршрутному таксі спалахнула пожежа, юнак допоміг пасажирам і почав гасити вогонь", - йдеться в повідомленні.

Під Одесою на ходу спалахнула маршрутка: людей врятував курсант

За даними прес-служби МВС, майбутній оперативник навчається на факультеті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС. І оперативності в реагуванні на непросту ситуацію курсантові не бракувало: він допоміг іншим пасажирам швидко евакуюватись з палаючого транспортного засобу і розпочав гасіння пожежі до приїзду пожежних та спеціальних служб.

В поліції додають, що сам Ілля не постраждав та й пасажири не отримали поранень. Причини займання встановлюються.

Як повідомлялось, на трасі "Одеса - Варна" у четвер, 3 листопада, пасажирський автобус перекинувся у кювет.

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