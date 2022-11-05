Под Одессой на ходу загорелась маршрутка: людей спас курсант
В Одесской области в пятницу, 4 ноября, на ходу загорелась маршрутка. Вовремя эвакуироваться и спастись пассажирам помог курсант полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Илья Колесник, курсант Одесского государственного университета внутренних дел, возвращался вчера после учебной недели домой в Одесскую область. Когда в маршрутном такси вспыхнул пожар, юноша помог пассажирам и начал тушить огонь", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МВД, будущий оперативник учится на факультете подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции ОГУВД. И оперативности в реагировании на непростую ситуацию не хватало курсанту: он помог другим пассажирам быстро эвакуироваться из горящего транспортного средства и начал тушение пожара до приезда пожарных и специальных служб.
В полиции добавляют, что сам Илья не пострадал, и пассажиры не получили ранений. Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщалось, на трассе "Одесса - Варна" в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет.
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