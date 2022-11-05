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Под Одессой на ходу загорелась маршрутка: людей спас курсант

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Одесса, Суббота 05 ноября 2022 12:26
Под Одессой на ходу загорелась маршрутка: людей спас курсант Фото: под Одессой на ходу загорелась маршрутка (иллюстрация/facebook.com/usov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области в пятницу, 4 ноября, на ходу загорелась маршрутка. Вовремя эвакуироваться и спастись пассажирам помог курсант полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Илья Колесник, курсант Одесского государственного университета внутренних дел, возвращался вчера после учебной недели домой в Одесскую область. Когда в маршрутном такси вспыхнул пожар, юноша помог пассажирам и начал тушить огонь", - говорится в сообщении.

Под Одессой на ходу загорелась маршрутка: людей спас курсант

По данным пресс-службы МВД, будущий оперативник учится на факультете подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции ОГУВД. И оперативности в реагировании на непростую ситуацию не хватало курсанту: он помог другим пассажирам быстро эвакуироваться из горящего транспортного средства и начал тушение пожара до приезда пожарных и специальных служб.

В полиции добавляют, что сам Илья не пострадал, и пассажиры не получили ранений. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось, на трассе "Одесса - Варна" в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет.

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