Під обстрілами та загрозою нових ударів: ДСНС 5 годин гасили пожежу у Харківській області

У Харківській області рятувальники під загрозою повторних обстрілів п'ять годин намагалися загасити пожежу. Вона виникла на підприємстві після атаки ворожого дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади", - сказано у повідомленні.

На місце події відразу вирушили рятувальники, які протягом п'яти годин намагалися загасити пожежу площею 600 квадратних метрів. Разом з рятувальниками працювали медики ДСНС і підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча.

Фото: ДСНС 5 годин гасили пожежу у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харківській області

Влітку минулого року російські окупанти розпочали спроби просування на півночі Харківської області, де вони зосередили десятки тисяч своїх солдатів.

Але вже наприкінці вересня минулого року Сили оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод. За даними ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.

Також ми писали, що на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Окрім цього росіяни кожного дня обстрілюють населені пункти Харківської області і, зокрема, Харків. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, термін виявлення місця обстрілу у місті був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд.