Под обстрелами и угрозой новых ударов: ГСЧС 5 часов тушили пожар в Харьковской области

В Харьковской области спасатели под угрозой повторных обстрелов пять часов пытались потушить пожар. Он возник на предприятии после атаки вражеского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня ночью враг попал в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады", - сказано в сообщении.

На место происшествия сразу отправились спасатели, которые в течение пяти часов пытались потушить пожар площадью 600 квадратных метров. Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча.

Фото: ГСЧС 5 часов тушили пожар в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Харьковской области

Летом прошлого года российские оккупанты начали попытки продвижения на севере Харьковской области, где они сосредоточили десятки тысяч своих солдат.

Но уже в конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод. По данным ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

Также мы писали, что в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Кроме этого россияне каждый день обстреливают населенные пункты Харьковской области и, в частности, Харьков. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, срок обнаружения места обстрела в городе был сокращен с трех минут до 15-25 секунд.