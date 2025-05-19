Під обстрілами газовидобувникам потрібна підтримка, а не тиск від держави, - експерт

Держава має не карати, а підтримувати українських газовидобувників, які працюють у надзвичайно складних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з комунальних послуг Олександра Сергієнка.

За словами експерта, уряд фактично не створює умов для активізації видобутку, а навпаки - "пригнічує" компанії, які постраждали внаслідок атак РФ.

"Тут навпаки треба створити всі умови для вітчизняних газовидобувників, щоб вони могли поліпшити ситуацію, допомогти їм кредитами, чим завгодно. А на жаль, уряд робить навпаки", - заявив Сергієнко.

Окремо він звернув увагу на технічну складність контролю якості газу в нинішніх умовах.

"Зараз, оскільки якість газу знизилась через пошкоджену систему, ну десь підсос повітря йде елементарно, розумієте? І за це їх штрафують, розумієте? Мало того, що їм і так важко, таких іще й пригнічують", - сказав Сергієнко.

На думку експерта, нині головне завдання - не карати виробників, які втратили обладнання через обстріли, а знайти рішення, які дозволять відновити виробничу інфраструктуру та забезпечити внутрішній ринок українським газом.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що український газовий ринок ризикує стикнутися зі ще більшим дефіцитом ресурсу взимку через надмірний тиск на видобувні компанії.