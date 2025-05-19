Под обстрелами газодобытчикам нужна поддержка, а не давление от государства, - эксперт

Государство должно не наказывать, а поддерживать украинских газодобытчиков, которые работают в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта по коммунальным услугам Александра Сергиенко.

По словам эксперта, правительство фактически не создает условий для активизации добычи, а наоборот - "подавляет" компании, которые пострадали в результате атак РФ.

"Здесь наоборот надо создать все условия для отечественных газодобытчиков, чтобы они могли улучшить ситуацию, помочь им кредитами, чем угодно. А к сожалению, правительство делает наоборот", - заявил Сергиенко.

Отдельно он обратил внимание на техническую сложность контроля качества газа в нынешних условиях.

"Сейчас, поскольку качество газа снизилось из-за поврежденной системы, ну где-то подсос воздуха идет элементарно, понимаете? И за это их штрафуют, понимаете? Мало того, что им и так трудно, таких еще и подавляют", - сказал Сергиенко.

По мнению эксперта, сейчас главная задача - не наказывать производителей, которые потеряли оборудование из-за обстрелов, а найти решения, которые позволят восстановить производственную инфраструктуру и обеспечить внутренний рынок украинским газом.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинский газовый рынок рискует столкнуться с еще большим дефицитом ресурса зимой из-за чрезмерного давления на добывающие компании.