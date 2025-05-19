ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Под обстрелами газодобытчикам нужна поддержка, а не давление от государства, - эксперт

Понедельник 19 мая 2025 19:12
UA EN RU
Под обстрелами газодобытчикам нужна поддержка, а не давление от государства, - эксперт Фото: под обстрелами газодобытчикам нужна поддержка, а не давление от государства (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно не наказывать, а поддерживать украинских газодобытчиков, которые работают в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта по коммунальным услугам Александра Сергиенко.

По словам эксперта, правительство фактически не создает условий для активизации добычи, а наоборот - "подавляет" компании, которые пострадали в результате атак РФ.

"Здесь наоборот надо создать все условия для отечественных газодобытчиков, чтобы они могли улучшить ситуацию, помочь им кредитами, чем угодно. А к сожалению, правительство делает наоборот", - заявил Сергиенко.

Отдельно он обратил внимание на техническую сложность контроля качества газа в нынешних условиях.

"Сейчас, поскольку качество газа снизилось из-за поврежденной системы, ну где-то подсос воздуха идет элементарно, понимаете? И за это их штрафуют, понимаете? Мало того, что им и так трудно, таких еще и подавляют", - сказал Сергиенко.

По мнению эксперта, сейчас главная задача - не наказывать производителей, которые потеряли оборудование из-за обстрелов, а найти решения, которые позволят восстановить производственную инфраструктуру и обеспечить внутренний рынок украинским газом.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинский газовый рынок рискует столкнуться с еще большим дефицитом ресурса зимой из-за чрезмерного давления на добывающие компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
Стоит ли чего-то ожидать от нового разговора Трампа и Путина? Политолог озвучил варианты
Стоит ли чего-то ожидать от нового разговора Трампа и Путина? Политолог озвучил варианты
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину