Під обстріл РФ потрапило виробництво AZNAURI: у компанії розповіли про наслідки

Обстріл РФ 28 вересня

У ніч на неділю, 28 вересня, Росія здійснила комбінований обстріл різних міст України. Наразі вже відомо про руйнування та постраждалих.

За даними Повітряних сил України, окупанти випустили майже 600 дронів і десятки ракет різних типів, десятки людей постраждали, щонайменше четверо загинули, зокрема 12-річна дитина.

Зокрема, загорілася лікарня в Солом'янському районі. Як відомо, відбулося влучання в будівлю Інституту кардіології. Також під удар потрапили будинки в Бучанському районі, у Софіївській Борщагівці.