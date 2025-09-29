Под обстрел РФ попало производство AZNAURI: в компании рассказали о последствиях

Обстрел РФ 28 сентрября

В ночь на воскресенье, 28 сентября, Россия осуществила комбинированный обстрел разных городов Украины. Сейчас уже известно о разрушениях и пострадавших.

По данным Воздушных сил Украины, оккупанты выпустили почти 600 дронов и десятки ракет разных типов, десятки людей пострадали, как минимум четверо погибли, в том числе 12-летний ребенок.

В частности, загорелась больница в Соломенском районе. Как известно, произошло попадание в здание Института кардиологии. Также под удар попали дома в Бучанском районе, в Софиевской Борщаговке.