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Під обстріл у Куп’янську потрапила "швидка": поранено фельдшера

Фото: під обстріл у Куп’янську потрапила "швидка" (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 13 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Куп’янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер швидкої, яка потрапила під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м. кв. Будівля повністю зруйнована", - розповів він.

Крім того, за уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років.

"Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, 11 грудня, російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.

Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють місто Куп'янськ у Харківській області, проте загрози настання військових РФ на цьому напрямі немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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