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Под обстрел в Купянске попала "скорая": ранен фельдшер

Фото: под обстрел в Купянске попала "скорая" (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 13 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер скорой, попавшей под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м. кв. Здание полностью разрушено", - рассказал он.

Кроме того, по уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, который ехал на вызов в Купянске, получил ранение фельдшер - мужчина 54 лет.

"Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли 15 населённых пунктов Харьковской области. В результате атак врага пострадал мужчина.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако угрозы наступления военных РФ на этом направлении нет.

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