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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області: є постраждалий

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Харківська область, Неділя 11 грудня 2022 09:11
Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області: є постраждалий Фото: росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Ворог обстріляв населені пункти Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 11 грудня обстрілюють Херсон, місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.

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