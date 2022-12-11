Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області: є постраждалий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Ворог обстріляв населені пункти Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 11 грудня обстрілюють Херсон, місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.

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