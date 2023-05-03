Під обстріл у Херсоні потрапила бригада екстреної допомоги

Через російську атаку по Херсоні 3 травня також постраждала бригада екстреної допомоги. На щастя, працівники залишились живими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Зазначимо, що сьогодні окупанти завдали удару по Херсону. Через обстріл постраждав залізничний вокзал, також є приліт в район магазину та дитячого садка.

Наразі відомо, що через обстріл одна людина загинула, ще 6 постраждали.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим наразі задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги.

Крім того, окупанти влучили по пасажирському потягу в Херсоні, постраждав провідник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.