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Під обстріл у Херсоні потрапила бригада екстреної допомоги

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Херсон, Середа 03 травня 2023 15:20
Під обстріл у Херсоні потрапила бригада екстреної допомоги Ілюстративне фото: під обстріл у Херсоні потрапила бригада екстреної допомоги (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через російську атаку по Херсоні 3 травня також постраждала бригада екстреної допомоги. На щастя, працівники залишились живими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Під обстріл у Херсоні потрапила бригада екстреної допомоги

Зазначимо, що сьогодні окупанти завдали удару по Херсону. Через обстріл постраждав залізничний вокзал, також є приліт в район магазину та дитячого садка.

Наразі відомо, що через обстріл одна людина загинула, ще 6 постраждали.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим наразі задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги.

Крім того, окупанти влучили по пасажирському потягу в Херсоні, постраждав провідник.

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