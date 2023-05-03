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Под обстрел в Херсоне попала бригада экстренной помощи

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Херсон, Среда 03 мая 2023 15:20
Под обстрел в Херсоне попала бригада экстренной помощи Иллюстративное фото: под обстрел в Херсоне попала бригада экстренной помощи (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российской атаки по Херсону 3 мая также пострадала бригада экстренной помощи. К счастью, работники остались в живых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Под обстрел в Херсоне попала бригада экстренной помощи

Отметим, что сегодня оккупанты нанесли удар по Херсону. Из-за обстрела пострадал железнодорожный вокзал, также есть прилет в район магазина и детского сада.

Известно, что из-за обстрела один человек погиб, еще 6 пострадали.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим и госпитализируют в больницы. Для помощи потерпевшим задействовано 7 бригад экстренной медицинской помощи.

Кроме того, оккупанты попали по пассажирскому поезду в Херсоне, пострадал проводник.

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